ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ।

punjabi singer rajvir jawanda (Photo: Facebook@rajvir jawanda)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਗਾਇਕ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸੀ ਪਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, "ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਬਣੂਗਾ" ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਗੀਤ "ਕਲੀ ਜਵੰਦੇ ਦੀ" ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਸਰਦਾਰੀ", "ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ" ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਆਏ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ

ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਹ "ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ, ਭਾਵੁਕ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 'ਜਿੰਦ ਜਾਨ' ਅਤੇ 'ਮਿੰਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਨੀ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਵੀਰ ਸਾਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਰਿਹਾ।

ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?"

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ਼

ਫਿਰ 27 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਫੋਰਟਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ" ਕਿਹਾ।

ਅਗਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:55 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਰਫ਼ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ...ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗਰਜ ਵਾਂਗ ਗੂੰਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੋਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੰਝੂਆਂ ਰਾਹੀਂ "ਕਲੀ ਜਵੰਦੇ ਦੀ" ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਵੰਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਏ।" ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ-ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।

