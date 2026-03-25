ਫਿਲਮ ਧੁਰੰਦਰ 2 ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਫਿਲਮ ਧੁਰੰਦਰ 2 ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਧੁਰੰਦਰ 2 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਉੱਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਰੋਲ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 10:06 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਫਿਲਮ ਧੁਰੰਦਰ 2 (Dhurandhar The Revenge) ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸੰਨੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾਲਖ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ।
ਦਰਅਸਲ, ਫਿਲਮ ਧੁਰੰਦਰ 2 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਸ਼ੋਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪੀਡੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡਿਊਟੀ
ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪੀਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁਰੰਦਰ ਪਾਰਟ ਵਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਥੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪੀਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਫ਼ਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਸੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੀਨ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ।
- ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੱਖੋਵਾਲ
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਲ?
ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ।
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਰੋਲ?
ਫਿਲਮ ਧੁਰੰਦਰ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਅਰ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੀਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
"ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ"
ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।