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'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜਵਾਈ?

'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਇਦਾ ਅਲੀ
ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਇਦਾ ਅਲੀ (Pic Credit: ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 12:21 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਇਦਾ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੀਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਦਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਖਾਸ ਪਲ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "01/07/26 ਰਾਤ 11 ਯਟਰਸੈਂਡ।"

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨੂੰ "ਪਿਆਰਾ" ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਕੌਣ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ?

ਕ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਦਾ ਦੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਦਾ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

1999 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੀ ਇਦਾ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਚੈਪਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ।

ਇਦਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 'ਲਿਫਟ', 'ਮਾਇਆ' ਅਤੇ 'ਥਾਈ ਮਸਾਜ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਮਿੰਨੀਟੀਵੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ 'ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਊਂਗਾ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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