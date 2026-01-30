ETV Bharat / entertainment

'ਚਮਕੀਲਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ, ਫਿਲਮ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Imtiaz Ali and Diljit Dosanjh
Imtiaz Ali and Diljit Dosanjh (Pic Credit: IANS)
January 30, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਐਪਲਾਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਅਤੇ 'ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਫਿਲਮਜ਼' ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਕਹਾਣੀ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ, ਸ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਟਾਰਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਰਹਿਤ ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ (ਬੋਲ) ਅਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਰਹਿਤ ਫਿਲਮ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਰੀ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

