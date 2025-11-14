IFTDA ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

IFTDA ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IFTDA) ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 4:05 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IFTDA) ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। IFTDA ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਅਣਮਨੁੱਖੀ" ਅਤੇ "ਅਨੈਤਿਕ" ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਦਿਓਲ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ।
IFTDA ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੁਹੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ IFTDA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ "ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ" ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਟੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
IFTDA ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੁਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ... ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।" ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।
