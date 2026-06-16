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'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ', ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਦਰਜ

ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ (Pic Credit:IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 9:53 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਜਾਰਾ ਹਿੱਲਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਜਾਰਾ ਹਿੱਲਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ 'ਆਕਾਸ਼ਮ ਲੋ ਓਕਾ ਤਾਰਾ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਲਕਰ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕਾ ਵੀਰਵੱਲੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਲ 90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਚਾਰਜ ਲਈ 38,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬੰਜਾਰਾ ਹਿੱਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਿਲ ਰਾਜੂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਜਾਰਾ ਹਿੱਲਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 75, 79 ਅਤੇ 351(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇ ਵਿਜੈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

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TAGGED:

CASTING DIRECTOR HARASSMENT CASE
HYDERABAD ACTRESS COMPLAINT
HYDERABAD ACTRESS HARASSMENT
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ
HYDERABAD CASTING DIRECTOR CASE

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