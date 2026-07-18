ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਇਆ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ, ਕਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 3:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਕ੍ਰਿਸ਼' ਸਟਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲੀਜ਼ਾ ਰੇਅ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਤਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।" ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਸੁਪਰ 30' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਰਿਤਿਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਨਤ ਅਮਾਨ, ਸੋਨੀ ਰਾਜਦਾਨ, ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ, ਅਭੈ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ, ਓਮੀ ਵੈਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ' ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ-ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ।
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