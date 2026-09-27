ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਲੁੱਟ ਮੁਬਾਰਕ' ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਬੀਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ₹4.38 ਲੱਖ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2026 at 10:58 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਭਿਨੀਤ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਲੁੱਟ ਮੁਬਾਰਕ' ਵੀ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 'ਗੁਰਫਤਹਿ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ₹4.38 ਲੱਖ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੁਲੇਕਸ਼ਨ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਠਕ, ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਬਨਿੰਦਰ ਬੰਨੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ, ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਗੋਸ਼ਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੱਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਮਣੀ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੀ, ਵਿੱਕੀ ਮੰਡੇਰ, ਪਵਨ ਵਰਮਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ , ਜਿਸ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆ ਉੱਘੇ ਸਿਨੇ ਆਲੋਚਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ' ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਕਿ ਅਜੋਕਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਕੁਝ ਨਵਾ ਅਤੇ ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋਕਿ ਉਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਅਪਣੇ ਚਿੰਤਾਸ਼ੀਲ ਰੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਦਿਆ ਦਿੱਗਜ ਸਿਨੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਰਤਨ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ " ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ, ਸਟਾਰਜ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ , ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ, ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ, ਉਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਜਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ)
ਵਿਆਪਕ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ₹4.38 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਭਰ 'ਚ ਨੈੱਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 05 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
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