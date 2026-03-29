'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਫਿਲਮ ਦੰਗਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

DHURANDHAR 2 BOC DAY 9
DHURANDHAR 2 BOC DAY 9 (Instagram)
Published : March 29, 2026 at 11:12 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੰਗਲ ਅਤੇ ਧੁਰੰਧਰ (2025) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੁਰੰਧਰ (1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 145 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ 49.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ 41.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 7.15 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.129 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਦੰਗਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2075 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੁਰੰਧਰ (1300 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਧੁਰੰਧਰ 2 (1129 ਕਰੋੜ) ਨੇ 2429 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਕੇ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ

  1. ਪੁਸ਼ਪਾ 2 - 1265.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
  2. ਬਾਹੂਬਲੀ 2 – 1030.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
  3. ਧੁਰੰਧਰ - 895.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
  4. KGF 2 – 859.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
  5. ਆਰਆਰਆਰ – 782.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
  6. ਧੁਰੰਧਰ 2 – 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦੀ ਰਹਿਮਾਨ ਡਾਕੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

DHURANDHAR 2 BOC DAY 9

