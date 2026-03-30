ETV Bharat / entertainment

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 'ਜਵਾਨ' ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ 2 ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਅਤੇ 'ਜਵਾਨ' ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ।

DHURANDHAR 2
ਧੁਰੰਧਰ 2 (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 11 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਨ' ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਦੰਗਲ' ਬਚੀ ਹੈ। 'ਦੰਗਲ' ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਕਵਲ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

ਸੈਕਨਿਲਕ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 62.85 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 68.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 48.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 847.51 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 11ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ, ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ, ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪਾ 2 (836.09 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

  • ਦਿਨ 0 (ਬੁੱਧਵਾਰ): 43 ਕਰੋੜ
  • ਵੀਰਵਾਰ: 102.55 ਕਰੋੜ
  • ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ: 80.72 ਕਰੋੜ
  • ਸ਼ਨੀਵਾਰ: 113 ਕਰੋੜ
  • ਐਤਵਾਰ: 114.85 ਕਰੋੜ
  • ਸੋਮਵਾਰ: 65 ਕਰੋੜ
  • ਮੰਗਲਵਾਰ: 56.60 ਕਰੋੜ
  • ਬੁੱਧਵਾਰ: 48.75 ਕਰੋੜ
  • ਦੂਜਾ ਵੀਰਵਾਰ: 49.70 ਕਰੋੜ
  • ਦੂਜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ: 41.75 ਕਰੋੜ
  • ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ: 62.85 ਕਰੋੜ
  • ਦੂਜਾ ਐਤਵਾਰ: 69.10 ਕਰੋੜ
  • ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ: 847.87 ਕਰੋੜ

'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ (58.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' (54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), 'ਚਾਵਾ' (41.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), 'ਸਤ੍ਰੀ 2' (40.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 'ਗਦਰ 2' (38.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 68.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੀਕਵਲ 'ਧੁਰੰਧਰ' (13.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਨਿਲਕ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1363.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1013.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

DHURANDHAR 2 BOX OFFICE COLLECTION
DHURANDHAR 2 BOC DAY 11
ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
ਧੁਰੰਧਰ 2
DHURANDHAR 2

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.