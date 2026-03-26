ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ, ਪਠਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਪਠਾਨ ਅਤੇ ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 26, 2026 at 2:59 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 145 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

1000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਮ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ-ਅਭਿਨੇਤਾ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' ਨੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੀ 'ਬਾਹੂਬਲੀ 2' ਨੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ 'ਬਾਹੂਬਲੀ 2' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'RRR', 'KGF ਚੈਪਟਰ 2', 'ਕਲਕੀ 2898 AD', 'ਪਠਾਨ' ਅਤੇ 'ਜਵਾਨ' ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੱਠਵੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਪਠਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੀ ਕਲਕੀ 2898 AD ਦੇ ​​ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (₹1050 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 16% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ 47.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 623 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 800 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਧੁਰੰਦਰ ਦੇ 1,300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 261 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1,006 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਆਰ. ਮਾਧਵਨ, ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।

