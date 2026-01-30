ਜਦੋਂ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 30, 2026 at 4:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਦਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ' 'ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ 'ਦਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ' ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਦਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਿਹਾ...ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਹਾ।" ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਿਆ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ।
ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੰਸ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ।" ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਪਾਜੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ (ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ) ਅਤੇ ਧੀ (ਅਜੀਤ ਕੌਰ) ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।"
