EXPLAINER: 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ-ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਫਿਲਮੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ?

ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਫਿਲਮੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ? ਵੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।

ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਫਿਲਮੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ? (Etv Bharat/GFX Team)
Published : April 25, 2026 at 10:56 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ (ਬੈਨ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ...

ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ?

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਕਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਤਾਂਰਾਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 2010 ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਫਿਰੋਤੀ, ਅਸਲਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿਦੀਕੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਚੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉੱਤੇ ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਐਲ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੀ-5 ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ?

ਰਾਜੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਨਾਇਕ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ: ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਸਬਕ' ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਦਰਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ 'ਗਲੈਮਰੀਕਰਨ' (Glamorization) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ 'ਸਲੋ-ਮੋਸ਼ਨ' (Slow-motion) ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ 'ਰੋਲ ਮਾਡਲ' ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।"

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਝੂਠੇ ਰੁਤਬੇ (Fake Swagger) ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ (ਅਪਰਾਧ) ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ?

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਸਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।"

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਸਾਡਾ ਹੱਕ" ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ

ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ

  • 'ਸ਼ੂਟਰ' (2020): ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
  • 'ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ - ਦ ਗੈਂਗਸਟਰ.. (2015) ਇਹ ਫਿਲਮ ਖੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਰੌਬਿਨਹੁੱਡ' ਅਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
  • ਸਾਡਾ ਹੱਕ (2013) ਅਤੇ 'ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ' (2017): ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
  • ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (2018): ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਲੇਖਕ ਬਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮਾਂ:

  • ਫਿਲਮ 'ਵਨਸ ਅਪੌਨ ਅ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੁੰਬਈ', 'ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਐਟ ਲੋਖੰਡਵਾਲਾ' ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨੂੰ 'ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼' ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
  • ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ: (2016) ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
  • ਪੰਜਾਬ 95 - ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੇ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ।

