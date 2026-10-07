ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ: ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸੀ ‘ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 4:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ" ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
WHEN THE COURTROOM SPEAKS BEYOND LAW When CJI Surya Kant reportedly told Rajpal Yadav, “Koi nayi movie banao,” the moment instantly travelled beyond the courtroom. But beneath the humour lies a harder truth: a court case may involve a celebrity, but justice cannot become celebrity theatre. The Bench may speak lightly. The law must still speak precisely. A courtroom can smile—but its final language must always be law, reason and due process. Because in a constitutional court, personality may create the headline; principle must decide the case. #RajpalYadav #CJISuryaKant #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #RuleOfLaw #DueProcess #Constitution #LegalNews #Courtroom #NKGoswami— Narendra Goswami (@NarendraGoswami) October 7, 2026
ਕੀ ਬੋਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ
ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ 250 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 200-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ "ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ" ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ।"
Rajpal Yadav: " is ₹5 crore ne mere ₹22 crore dubo diye. 16 saal mein meri branding tabah ho gayi." cji surya kant: "ek achchi movie bana ke logon ko entertain karo." rajpal: "sir, isi case par film bana raha hoon. title hai ‘16 saawan’." 🤣 rajpal yadav brought his comedy to the courtroom as well! 😂<="" p>— amit kumar sindhi (@amit_gujju) October 7, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 1,200 ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।"
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ।"
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ "ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ" ਲਈ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੱਤ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 2012 ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਚੈੱਕ-ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 1,894 ਦਿਨਾਂ (ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
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