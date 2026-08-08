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ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਾਟੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਨੋਟ

ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ'
ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' (Photo: Special arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 2:37 PM IST

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Diljit Dosanjh Satluj: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਗੋਲਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ZEE5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ।

ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਕਾਲਾਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਗੋਲਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਸਤਲੁਜ' ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।"

ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਮੇਂ
ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਮੇਂ (Photo: Special arrangement)

ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਟੀਮ ਦਾ ਫਿਲਮ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਇਆ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ' ਦੇ ਸਕੀਏ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ।

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