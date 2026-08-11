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ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਪਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਰੈਪਰ 'ਬਾਦਸ਼ਾਹ' ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 'ਬਾਦਸ਼ਾਹ' ਨਾਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 11:06 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ "ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ" ਕਿਹਾ ਹੈ।

10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ-ਲੇਖਕ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਜਤ ਸੂਦ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੈ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਟੇਜ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਸਮੂਹ 'ਮਾਫੀਆ ਮੁੰਡੀਰ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬੋਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ "Brown Rang" ਗੀਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੋਰੀ
ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੋਰੀ (Instagram)

ਹੁਣ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਟੇਜ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਮੇਰੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ।"

ਇਹ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੋਨਸ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਨਸ ਐਪੀਸੋਡ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬੋਨਸ ਐਪੀਸੋਡ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਜੁਆਲ, ਨਿਹਾਰਿਕਾ, ਰੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

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