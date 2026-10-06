ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸੰਮਨ
ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 10:51 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰੈਪਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਪਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਪਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੈਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ 'ਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ।
ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
“ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਸੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੈੱਨ-ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।"
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