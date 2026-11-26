ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 12:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਿਲਾਲ ਆਸਿਫ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਅਬਰਾਰ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਦਿਕ ਸਲੀਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਪਾਕਿ ਸ਼ੋਅ 'ਬਚੇ ਹੈਂ ਸੰਗ ਸਮੇਟ ਲੋ' ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
Honey Singh को क्या भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के विरोध की खबरें नहीं पता हैं? एक तरफ भारत में पाकिस्तानी कलाकारों और उनके कंटेंट का विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी Netflix सीरीज को लेकर बैन लगाने की मांग उठ रही है। लेकिन दूसरी तरफ Honey Singh दुबई में पाकिस्तानी सिंगर Atif Aslam के साथ...1/2— Rahul Kumar (@MukAn_X) November 25, 2026
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
हनी सिंह,आतिफ असलम एक साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर बेलाल आसिफ की शादी में एक ही जगह एक साथ इनवाइट थे ये शादी दुबई में थी जिसमें हनी सिंह ने खूब डांस किया । आतिफ असलम साइड में खड़े होकर मजे ले रहे थे लोग हनी सिंह को देखकर बड़े खुश नज़र आ रहे थे। https://t.co/wA5NvodC0N— Shahid Raza (@ShahidRaza97) November 25, 2026
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਕਿ AICWA ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਬਰਾਰ ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।"
Topic for Indian news shows today: Honey Singh attending Pakistani Cricketer Bilal Asif's wedding & dancing with Atif Aslam in UAE. I'm sure they have already found someone from ISI is in the wedding as well. Honey Bhai hun tu te Gayo.— Taimoor Zaman (@taimoor_ze) November 26, 2026
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਇਕੱਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਿਲਾਲ ਆਸਿਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ "ਰੌਕਿੰਗ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
Pak ex Test Cricker's marriage ceremony HONEY SINGH and ATIF ASLAM vibing on Abrar ul haq song https://t.co/094SVRDFBd— Shahbaz Roy (@criccrazyme) November 25, 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਜੋ ਬਚੇ ਹੈਂ ਸੰਗ ਸਮਤ ਲੋ" ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AICWA) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।
The All Indian Cine Workers Association (AICWA) has written to Prime Minister Narendra Modi, demanding that the Pakistani series "Bachay Hain Sang Samait Lo" is not released on Netflix in India on 4 December 2026. https://t.co/jEu7cVmEvM— ANI (@ANI) November 24, 2026
AICWA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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