ਲੌਕਡਾਊਨ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ "Homebound", ਆਸਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ
ਈਸ਼ਾਨ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੇਠਵਾ ਦੀ ਫਿਲਮ "Homebound" 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਲਈ 'ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : December 17, 2025 at 10:10 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "Homebound", ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨ ਖੱਟਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੇਠਵਾ ਅਤੇ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਲਈ 'ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਰਜ ਘੇਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ HOMEBOUND ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ, ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ :
"ਧੰਨਵਾਦ ਨੀਰਜ ਘੇਵਾਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ...ਕਾਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਕਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ...ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਕਰੂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ...HOMEBOUND ਹੁਣ @netflix_in 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਨੀਰਜ ਘੇਵਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, "Homebound ਨੂੰ 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਹੋਮਬਾਉਂਡ" 'ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ "ਬੇਲੇਨ", ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ "ਦਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਟ", ਫਰਾਂਸ ਦੀ "ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ", ਜਰਮਨੀ ਦੀ "ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਫਾਲਿੰਗ", ਇਰਾਕ ਦੀ "ਦਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ'ਸ ਕੇਕ", ਜਾਪਾਨ ਦੀ "ਕੋਕੁਹੋ", ਜੌਰਡਨ ਦੀ "ਆਲ ਦੈਟਸ ਲੈਫਟ ਆਫ ਯੂ", ਨਾਰਵੇ ਦੀ "ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ", ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ "ਫਲਸਤੀਨ 36", ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ "ਨੋ ਅਦਰ ਚੁਆਇਸ", ਸਪੇਨ ਦੀ "ਸੀਰਾਤ", ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ "ਲੇਟ ਸ਼ਿਫਟ", ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ "ਲੈਫਟ-ਹੈਂਡਡ ਗਰਲ" ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੀ "ਦ ਵਾਇਸ ਆਫ ਹਿੰਦ ਰਜਬ" ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਫਿਲਮ "Homebound" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ...ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੋਨਨ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ।
