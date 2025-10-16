ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ

ETV Bharat / entertainment

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜੂ ਗਾ..." ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ 1995 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ ਰੀਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਧੁਰੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਗੀਤ ਦੇ ਰੁਮਾਂਚਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ "ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ" ਗੀਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। "ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੀਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਜੋਗੀ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕ 1995 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਭੰਗੜਾ ਆਈਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਈਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ "ਜੋਗੀ" ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਰੀਮਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਐਮਸੀ ਦੇ ਰੀਮਿਕਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਲਾਸਿਕ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਗਭਗ 1 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟੀ ਐਂਥਮ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

"ਧੁਰੰਧਰ" ਬਾਰੇ

"ਧੁਰੰਧਰ" ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੰਟ ਹਿੰਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਰੀ: ਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਾਅ ਏਜੰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

