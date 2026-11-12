ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By IANS
Published : November 12, 2026 at 1:23 PM IST
ਭੋਪਾਲ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਹਫੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀਨਾ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਹਫੀਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਹਿਣੇ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਭੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸਰੀ (ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤੂ) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪਹਿਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਰੀਆ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਰੀਆ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਰੀਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰੀਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਹਿੰਦੂ ਉਤਸਵ ਸਮਿਤੀ' ਅਤੇ 'ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ' ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
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