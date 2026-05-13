ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ 'ਛੋਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ' ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ

ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ 'ਛੋਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ' ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ
ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬਾਡੀਗਾਰਡ' ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 13, 2026 at 12:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਯੁਵਲੀਨ ਕੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬਾਡੀਗਾਰਡ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਏਨ ਇਨਪਲੇਅ ਓਰੀਜਨਲ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਰਾਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੁਵਲੀਨ ਕੌਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਯੁਵਲੀਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਖਾਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਂਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਛੋਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ' ਦਾ ਵੀ ਯੁਵਲੀਨ ਕੌਰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਯੁਵਲੀਨ ਕੌਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਚਮਕੀਲਾ ਫੌਰਐਵਰ', 'ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ', 'ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬਾ', 'ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ', 'ਡ੍ਰਗਜ ਐਂਡ ਡ੍ਰੀਮ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਯੁਵਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
