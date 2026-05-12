ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ

ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ
ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹੰਗਰ ਗੇਮਜ਼' ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 3:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਗੰਨ ਐਂਡ ਗੋਲ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੇਜ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹੰਗਰ ਗੇਮਜ਼' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਣਮੱਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਚੌਥੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੇਜ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੇਜ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ 'ਸੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼' ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹੰਗਰ ਗੇਮਜ਼' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੇਜ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗੇਮ ਪੈਸਾ ਲੜਕੀ', '31 ਅਕਤੂਬਰ', 'ਫੈਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਟ' , 'ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬਾ', 'ਵਿਆਹ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
