ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਇਸ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਗੰਧਰਵ ਸੰਚਦੇਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

Himanshi Khurana
Himanshi Khurana (Pic Credit: Song Poster)
Published : February 3, 2026 at 3:13 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਮਲਕਾਨੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਗੰਧਰਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ "ਸੂਹੇ ਵੇ ਵਾਈਬ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।

ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਪਲ ਮੈਂ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਵਾਈਬ' ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਚ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ, ਨੱਚਣਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੰਧਰਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।"

ਗੰਧਰਵ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਬੰਜਲੀ ਬੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਮੀਤ ਬੇਲਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ "ਸੂਹੇ ਵੇ ਵਾਈਬ" ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਮਲਕਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਵਾਈਬ' ਉਸ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਟਰੈਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਧਰਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਵਾਈਬ' ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੌਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।" ਪੂਰਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

