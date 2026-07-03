ETV Bharat / entertainment

ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਦੌੜ 'ਚ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ

72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

72nd National Film Awards
72nd National Film Awards (Pic Credit: Canva)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

National Film Awards: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਲ 2024 ਲਈ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੈਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਲ ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਬ੍ਰਹਮਯੁਗਮ," "ਮੰਜੁਮੇਲ ਬੁਆਏਜ਼," ਅਤੇ "ਕਿਸ਼ਕਿੰਧਾ ਕਾਂਡਮ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ

2024 ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਆਰਟੀਕਲ 370," "ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ" ਅਤੇ "ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ "ਮਹਾਰਾਜਾ", "ਮਈਆਜ਼ਗਨ" ਅਤੇ "ਅਮਰਨ" ਵੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ "ਕਲਕੀ 2898 AD", "ਲੱਕੀ ਭਾਸਕਰ" ਅਤੇ "ਦੇਵਰਾ ਭਾਗ 1" ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ?

ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਐਲਾਨ

ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

72ND NATIONAL FILM AWARDS
NATIONAL FILM AWARDS ANNOUNCED
72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ
NATIONAL FILM AWARDS WINNERS
NATIONAL FILM AWARDS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.