ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਦੋ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

Hema Malini shared emotional post
ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ (IANS)
Published : November 27, 2025 at 2:47 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਹੀ-ਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ।

ਅੱਜ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

"ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਣੇ"

ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਲ।"

ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਹੇਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਮਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, "ਧਰਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਨ: ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ, ਈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਹਾਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਕਵੀ, ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ।"

"ਮੇਰਾ ਘਾਟਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ"

ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਪੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1980 ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

