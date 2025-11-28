...ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦ, 'ਡਰੀਮ ਗਰਲ' ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ETV Bharat / entertainment

ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ
ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ (Photo: Song Poster)
November 28, 2025

ਮੁੰਬਈ: ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਨੇ 1977 ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਕਿਨਾਰਾ" ਦੇ "ਏਕ ਹੀ ਖਵਾਬ" ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਹੈ।

"ਏਕ ਹੀ ਖਵਾਬ" ਗੀਤ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਡੀ ਬਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਫਿਲਮ ਕਿਨਾਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਪਿੰਦਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਆਰ ਡੀ ਬਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

"ਕਿਨਾਰਾ" ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ "ਸ਼ਰਾਫਤ" (1970), "ਤੁਮ ਹਸੀਨ ਮੈਂ ਜਵਾਨ" (1970), "ਨਯਾ ਜ਼ਮਾਨਾ" (1971), "ਰਾਜਾ ਜਾਨੀ" (1972), "ਸੀਤਾ" (1972), "ਸੀਤਾ" (1972), "ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ" (1975), "ਸ਼ੋਲੇ" (1975), "ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ" (1977), "ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ" (1977), "ਆਜ਼ਾਦ" (1978), "ਦਿਲਗੀ" (1978), "ਆਸ ਪਾਸ" (1981) "ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ" (1983) ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਵਰਗੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਦੁਰਲੱਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਤੋਂ "ਖਜ਼ਾਨਾ" ਪਲ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।

ਹੇਮਾ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਹਾਨਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

"ਕੁਝ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਲ...ਬਸ ਕੀਮਤੀ ਫੋਟੋਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

