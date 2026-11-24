ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਕਿਹਾ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲੀ-ਖਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ...
ਅੱਜ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 1:16 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ-ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ" ਦੱਸਿਆ।
ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ
24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ "ਦੋਸਤ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ" ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ।"
A whole year has sped by but my grief has not lost its intensity😢 I grieve over the tremendous and irreparable loss of a man who was not just my husband - he was my everything - my friend, philosopher and guide who was my backbone and in short, was my very existence. Life seems so empty without him. HIs towering personality, his innate goodness that pervaded his whole being and spread his love towards all who knew him - such a unique human being who, though he reached the pinnacle of success, remained grounded and attached to his roots. The Bhagwad Gita tells us the soul is immortal and will be reborn. I am aware of this, but I am still here in this life, and I cannot but miss his loving presence. I thank all the millions of fans who have recalled this generous, lovely human being and sent such warm notes about Dharam ji and what he meant to them.🙏 Thank you all once again🙏— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 24, 2026
ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ-ਖਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੜ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।"
https://t.co/8Zp0g70c1f— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 24, 2026
ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਾਰੇ
ਧਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ 'ਹੀ-ਮੈਨ' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ੋਲੇ', 'ਫੂਲ ਔਰ ਪੱਥਰ', 'ਸੀਤਾ ਔਰ ਗੀਤਾ', 'ਚੁਪਕੇ ਚੁਪਕੇ' ਅਤੇ 'ਮੇਰਾ ਗਾਓ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਜੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸ਼ੋਲੇ', 'ਸੀਤਾ ਔਰ ਗੀਤਾ', 'ਰਾਜਾ ਜਾਨੀ' ਅਤੇ 'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 2 ਮਈ 1980 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਈਸ਼ਾ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਅਹਾਨਾ ਦਿਓਲ ਹਨ।
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