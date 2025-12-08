ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 90ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਬੋਲੀ-2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ...
ਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 90ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
ਮੁੰਬਈ: ਮਰਹੂਮ ਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ 90ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ-ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਕਸ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੇਮਾ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ "ਪਿਆਰਾ ਦਿਲ" ਕਿਹਾ। "ਧਰਮ ਜੀ...ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਲ।"
ਹੇਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ।"
Dharam ji— Hema Malini (@dreamgirlhema) December 8, 2025
Happy birthday my dear heart❤️
More than two weeks have passed since you left me heartbroken, slowly gathering up the pieces and trying to reconstruct my life, knowing that you will always be with me in spirit. The joyful memories of our life together can never be… pic.twitter.com/zY3QBJN0YE
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ "ਦੋ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ" ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
"ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ...ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"
ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੌਲਤ" ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
"ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ 'ਇਕੱਠੇ' ਪਲ।"
ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਕਰੀਅਰ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਟਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ 1960 'ਚ 'ਦਿਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਮ ਭੀ ਤੇਰੇ' ਨਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 'ਆਈ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬੇਲਾ', 'ਫੂਲ ਔਰ ਪੱਥਰ' ਅਤੇ 'ਆਏ ਦਿਨ ਬਹਾਰ ਕੇ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸਫਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਪਿਆਰ ਕਿਆ ਤੋ ਡਰਨਾ ਕਯਾ', 'ਲਾਈਫ ਇਨ ਏ... ਮੈਟਰੋ', 'ਆਪਨੇ', 'ਜੌਨੀ ਗੱਦਾਰ', 'ਯਮਲਾ ਪਗਲਾ ਦੀਵਾਨਾ', 'ਰੌਕੀ ਔਰ ਰਾਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ' ਅਤੇ 'ਤੇਰੀ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਐਸਾ ਉਲਝਾ ਜੀਆ' ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਟਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਘਵਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਇਕੀਸ' ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਗਸਤਿਆ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰ ਭਾਟੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰੁਣ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖੇਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
