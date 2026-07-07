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OTT ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ HD ਵਰਜਨ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ, ZEE5 ਨੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਇੱਕ HD ਵਰਜਨ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ZEE5 ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

SATLUJ MOVIE
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ (Sutlej Poster)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 7, 2026 at 2:26 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ZEE5 ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ZEE5 ਨੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ HD ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ, ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ZEE5 ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਓ - ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰੋ।"

ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਆਖਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ; ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।"

ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ZEE5 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ - ਸਿਰਫ਼ "ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ - ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ।

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ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ
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