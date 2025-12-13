ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਆਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹਸ਼ਰ' ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ 'ਚ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ‘ਹਸ਼ਰ’ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਬਾਗ਼ੀ', 'ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ', 'ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ' ਅਤੇ 'ਹਸ਼ਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਬੂ’ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ‘ਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਕੁਛ ਤੋ ਗੜਬੜ ਹੈ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਸੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
