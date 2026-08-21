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ਹਰਿਆਣਵੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਉਡਾਣ, ‘ਬਰਸਾਤ’ ਨੇ Spotify ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ

ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।

Haryanvi singers Banjaare
Haryanvi singers Banjaare (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 21, 2026 at 10:00 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ 'ਬੈਰਾਨ' ਅਤੇ 'ਬਰਸਾਤ' ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਬਰਸਾਤ' ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਪੋਟੀਫਾਈ, ਯੂਟਿਊਬ, ਬਿਲਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਪਲ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਬਰਸਾਤ' 2026 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਬਰਸਾਤ' ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਸਪਾਈਡਰ-ਮੈਨ: ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਡੇ' ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੀਤ ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਸਪਾਈਡਰ-ਮੈਨ: ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਡੇ' ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੈਰਾਨ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਬਰਸਾਤ' ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਲ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਬੈਰਾਨ' ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 'ਬਰਸਾਤ' ਨੂੰ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਬਰਸਾਤ' ਦਾ ਸਪਾਈਡਰ-ਮੈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

"ਸਪਾਈਡਰ-ਮੈਨ' ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਫਲ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ।"

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TAGGED:

BANJAARE SONGS
BANJAARE BREAK REGIONAL BOUNDARIES
ਹਰਿਆਣਵੀ ਗੀਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ
ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ
HARYANVI SINGERS BANJAARE

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