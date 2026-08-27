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ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ, ਬੋਲੇ-ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ...

ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ ਦੀ ਮੌਤ (Pic Credit: IANS/ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 10:43 AM IST

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Updated : August 27, 2026 at 10:51 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ ਦੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।" ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ 20 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਰਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਗਾਇਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੌਪ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਏਕ ਖਟੋਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੇ ਭੀਤਰ', '112 ਐਨਈ', 'ਭਰੀ ਕੋਟ ਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਰੇਂਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ' ਅਤੇ 'ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰਿਆਣੇ ਕਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗੀਤ ਯਾਤਰਾ 2023 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਰਿਆਣਵੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

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Last Updated : August 27, 2026 at 10:51 AM IST

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ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ ਦੀ ਮੌਤ
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