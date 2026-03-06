ETV Bharat / entertainment

ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਦਿੱਗਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨਾਲ 'ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਹੌਲ' ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 6, 2026 at 11:03 AM IST

1 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਾਸ "ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਹੌਲ" ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਗਾਇਕਾ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਜ਼ਾਲਿਮਾ" ਗੀਤ ਜੋੜਿਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਰਈਸ" ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੂਫ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ "ਸੂਫ਼ੀ ਕੀ ਸੁਲਤਾਨਾ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਾਉਂਡਟਰੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੇ ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ-ਸ਼ੇਖਰ, ਸਲੀਮ-ਸੁਲੇਮਾਨ, ਸ਼ੰਕਰ-ਅਹਿਸਾਨ-ਲੋਏ, ਅਮਿਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਮੋਇਤਰਾ, ਤਨਿਸ਼ਕ ਬਾਗਚੀ, ਹਿਮੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਮੀਆ, ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ, ਸੋਹੇਲ ਸੇਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਟਰੈਕ ਆਰਆਈਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹੈ, ਆਸਕਰ ਜੇਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡੈਨੀ ਬੋਇਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 127 ਆਵਰਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

