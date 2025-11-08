ETV Bharat / entertainment

ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਧੂੰਮਾਂ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਲੀਯਾਤਰਾ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕੀਤਾ।

Harshdeep Kaur
Harshdeep Kaur (Photo: Facebook @Harshdeep Kaur)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 8, 2025 at 3:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਲੀਯਾਤਰਾ 2025 ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਬਾਲੀਯਾਤਰਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

"ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੇਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਾਜਪੁਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਜਾਵਟ, ਸਟਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲੀਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2025 ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਥੀਮ "ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਕਟਕ, ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ" ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਕਟਕ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਭੌਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਲੀਯਾਤਰਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲੀਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

HARSHDEEP KAUR PERFORMS AT ODISHA
ਗਾਇਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ
ਬਾਲੀਯਾਤਰਾ 2025
ODISHA BALIYATRA 2025
HARSHDEEP KAUR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਨੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

EXPLAINER: ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ

ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬੂਰੀ ਖਬਰ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ

ਲੱਭ ਗਿਆ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.