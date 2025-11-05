ਮੋਗੇ ਦੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ

ਮੋਗੇ ਦੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਇਆ।
ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 298 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 299 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ 45.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 246 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ...ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਕਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿੱਲੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ..." ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਭੈਣ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਕਰੀ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ੈਂਡ ਹੋ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿੱਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
