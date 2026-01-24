ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ "ਮਰਦਾਨੀ 3" ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਬੋਲੀ-ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ...
"ਮਰਦਾਨੀ 3" ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 4:57 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਪਰਾਧ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ "ਮਰਦਾਨੀ 3" ਦਾ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। "ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ #Mardaani3 ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ....ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।" ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ "ਮਰਦਾਨੀ" ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਮਰਦਾਨੀ" ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ "ਮਰਦਾਨੀ 2" ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ "ਮਰਦਾਨੀ 3" ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ, ਜਿਸਨੇ "ਮੁਝਸੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ" ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ' ਕਿਹਾ। ਬੇਬੋ ਨੇ ਫੋਟੋ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ 'ਕੁਈਨ' ਕਿਹਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਭਿਰਾਜ ਮੀਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਚੋਪੜਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ "ਮਰਦਾਨੀ 3" 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: