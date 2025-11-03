ETV Bharat / entertainment

ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਫੜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।

icc womens world cup
icc womens world cup (Photo: IANS)
Published : November 3, 2025 at 1:38 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 52ਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਲੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰਾਫ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਸੀਸੀ ਟਰਾਫੀ ਹੈ।

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

ਉਲਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 11 ਔਰਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕੁੜੀ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਗੇਂਦ ਅਤੇ ਬੱਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

