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ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 12:44 PM IST

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Harleen Reikhi Interview: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਜਾ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਣੇ ਅਸਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੁੜਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਖਿੱਤੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੱਜਵਾਂ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ (ETV Bharat)

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

"ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਲੀਨ ਅੱਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਸੇਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਕਲਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਥਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਂਸ ਵਿਧਾਵਾ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।

ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ
ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?

ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ: ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ (ETV Bharat)

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ?

ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ: ਮੈਂ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਪਲੇਅ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਵਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ?

ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ: ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ: ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਭੱਲ ਰੱਖਦੀ ਇਸ ਬਹੁ ਗੁਣੀ ਸੰਪੰਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੰਦੀ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਕਾ ਵੀਰ', 'ਕਾਮਧੇਨੂ ਗੌਮਾਤਾ', 'ਕਾਕਭੂਸ਼ੁੰਡੀ ਰਾਮਾਇਣ', 'ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਰਮਾਇਣ', 'ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ' ਅਤੇ ਫਿਲਮਜ਼ 'ਅਬੇ ਯਾਰ ਲਗ ਗਈ', 'ਸੁਪਰ ਹਸਬੈਂਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦਿੱਤੀ।

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ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਲੀਨ ਰੇਖੀ
HARLEEN REIKHI

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