ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 12:32 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ 'ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਗਵਾਚਾ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਔਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
'ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਮਨ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਅਮਨ) ਅਤੇ ਡੀਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪੱਖ ਵੀ ਆਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ 'ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਪੋਤੇ' ਅਤੇ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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