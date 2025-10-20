ETV Bharat / entertainment

ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਟਾਰ, ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਛੱਡੀ ਖੇਡ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 20, 2025 at 10:50 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਅਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਗਾਣਾ 'ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ' ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਰੇਨਡਰੋਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਬੀਟ ਸੌਂਗ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜੈਮੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰੋਨੀ ਅਜਨਾਲੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਮਛਰਾਈ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਈ ਉਮਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਸੁਮੰਦਰ ਪਾਰ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਅਨੂਠੀ ਗਾਇਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧਾਂਕ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਟੈਲੇਂਟਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਉਪੰਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੰਗੀਤਕ ਖਿੱਤੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਿੱਟ ਸਿੰਗਲ "ਸੋਚ" ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ।

ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ 'ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਚੱਪ', '83' ਅਤੇ 'ਕੋਡ ਨੇਮ: ਤਿਰੰਗਾ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

