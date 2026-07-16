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ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣਗੇ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਂਝਿਆ' ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣਗੇ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ
ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣਗੇ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ (Pic Credit: Poster/Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 10:39 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਂਝਿਆ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਸੈਡੋਜ ਫੋਕਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੁਰਜਿੰਦ ਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ
ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ (Pic Credit: Special Arrangement)
ਫਿਲਮ ਪੋਸਟਰ
ਫਿਲਮ ਪੋਸਟਰ (Pic Credit: Poster)

'ਪੈਨੋਰਮਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ
ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਚੱਪ'(2014) ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ 'ਮਾਹੀ ਐਨਆਰਆਈ' (2017) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ
ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਾਇਓਪਿਕ '83' (2021) ਅਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਕੋਡ ਨੇਮ: ਤਿਰੰਗਾ' (2022) ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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RANJHEYA STAR CAST
ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
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HARDY SANDHU NEW PUNJABI FILM
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