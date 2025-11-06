ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ, ਇੱਧਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬੋਲਡ ਲੁੱਕ

ETV Bharat / entertainment

ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੋਲਡ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਇਆ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਸ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੋਲਡ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਇਹ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫੋਟੋ ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਕ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੌਟ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤਾਸ਼ਾ ਚਿੱਟੀ ਬੈਕਲੈੱਸ ਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੇਕਅੱਪ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤਾਸ਼ਾ ਹਨੇਰੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੋਲਡ ਅਵਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਤਾਸ਼ਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਚ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੁਮਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਕਾ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਮਾਹਿਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਰਦਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਸਤਿਆ ਨੂੰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

