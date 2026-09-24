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ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਲਮ 'ਦੌੜਾਕ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ

ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦੌੜਾਕ' ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟੀਜ਼ਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਦੌੜਾਕ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ
ਫਿਲਮ 'ਦੌੜਾਕ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 10:24 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 11:56 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦੌੜਾਕ' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ 'ਦੌੜਾਕ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ 'ਦੌੜਾਕ' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ (ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਕਮਾਯਾਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੰਟੂ ਕਾਪਾ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਡੇਵੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਨਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ, ਫਿਦਾ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਿੱਧ ਔਲਖ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟੀਜ਼ਰ ਦੇਖਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਦਰਸ਼ਕ

ਟੀਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਬ੍ਹ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਾਰ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੈਰੀ ਖੱਤਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

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Last Updated : September 24, 2026 at 11:56 AM IST

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