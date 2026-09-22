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ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਗਾਇਕ, ਲਿਖੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 4:55 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਮਨ ਲਈ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਮਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਰਤ ਦੱਸਿਆ।

"ਜੱਗ ਜਿਓਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ" ਗਾਇਕ ਨੇ ਪਤਨੀ ਹਰਮਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋ।"

"ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਰਤ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਹਰਮਨ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ।" ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਹਰਮਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੋਲੋ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਮਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 1990 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ- ਧੀ ਸਾਹਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਰਿੰਦਰ।

ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਓਏ ਹੋਏ", "ਕੰਗਨ", "ਤਿੰਨ ਰੰਗ", "ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ", "ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ", ਅਤੇ "ਅੱਖੀਆਂ 2" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ "ਸਤਰੰਗੀ ਪਿੰਗ ਟੂਰ 2026" ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

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ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ
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