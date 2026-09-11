ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 12:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਉਡੀਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਬਣ ਅਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ" ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਸੁੱਖ ਪਿੰਡੀਆਲਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਤਿਸ਼ ਨਰੂਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਸੰਦੀਪ ਪਟੇਲਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ, ਕਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਟੈਰੀ ਹੁੰਦਲ, ਯੁਵਰਾਜ ਚਹਿਲ, ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਵੜੈਚ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੌਰ ਚਾਂਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ, ਮਾਧਵ, ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ, ਸਲੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਵਨੀ, ਵਿਜੇਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਰੇਖਾ ਰਾਜ, ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਬਲੋ, ਵਿਰਾਟ ਕਪੂਰ, ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਨੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
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