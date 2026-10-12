ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ’, ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ
ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 4:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਮੁੜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਬਾਕਿਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ:
'ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਿਲਮ ਬੀਤੀ 09 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 51 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਉਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ 17 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵੇਰਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁੱਲ 51 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਸੰਨਾਟੇ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ, ਹੀਰ ਅੱਛਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਰੁਣਾ ਬੈਨੀਵਾਲ, ਸੁੱਖ ਪਿੰਡੀਆਲਾ (ਧੂਤਾ) ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮਬੈਕ ਅਤੇ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
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