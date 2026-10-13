200 ਜਾਂ 300 ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ 99 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 10:08 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਜਟ 6 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਸਰੀ, ਬਰੈਮਪਟਨ, ਕਨੇਡਾ 🇨🇦 ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਫੁੱਲ ਸੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ' 'ਤੇ "ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ" ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਅੱਜ ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ਼ 99 ਵਿੱਚ।" ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਵਿਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭ (ਅਵਿਕਾਸ਼ ਮਾਨ) ਇੱਕ ਬੇਫਿਕਰ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਅਵਰਾਜ (ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ) ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਵਿਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੁੱਖ ਪਿੰਡੀਆਲਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਸੰਦੀਪ ਪਟੇਲਾਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ, ਕਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਟੈਰੀ ਹੁੰਦਲ, ਯੁਵਰਾਜ ਚਹਿਲ, ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦੇਲੀਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਵੜੈਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਘੁੱਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਘੁੱਦਾ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਵਨੀ, ਵਿਜੇਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਰੇਖਾ ਰਾਜ, ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਬਲੋ, ਵਿਰਾਟ ਕਪੂਰ, ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਨੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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