ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸਾਹਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ‘ਖੇਮੋਂ’ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ
ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਾਹਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 5:02 PM IST
Short Film Khemo: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਾਹਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ‘ਖੇਮੋਂ’ (Khemo) ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਾਹਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਖੇਮੋਂ’ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 2026 International South Asian Film Festival ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਖੇਮੋਂ’ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Excited to announce “Khemo”, a short film directed by my daughter Sahar Mann, will be premiering at the 2026— Harbhajan Mann (@harbhajanmann) September 4, 2026
International South Asian Film Festival.
Come watch Khemo on the big screen on September 26th!#khemo pic.twitter.com/JzypxpnfhS
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਖੇਮੋਂ’ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ International South Asian Film Festival 2026 ਦੀ ‘Official Selection’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਰ ਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਸਾਹਰ ਮਾਨ ਦੇ ਫਿਲਮਮੇਕਿੰਗ ਸਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੁਣ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਖੇਮੋਂ’ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਰ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।
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