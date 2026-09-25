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ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਛਾਈ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਫਿਲਮ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼

ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ
'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 12:19 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ

ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਿਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੁੱਖ ਪਿੰਡੀਆਲਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਸੰਦੀਪ ਪਟੇਲਾਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ, ਕਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਟੈਰੀ ਹੁੰਦਲ, ਯੁਵਰਾਜ ਚਹਿਲ, ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦੇਲੀਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਵੜੈਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਘੁੱਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਘੁੱਦਾ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਵਨੀ, ਵਿਜੇਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਰੇਖਾ ਰਾਜ, ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਬਲੋ, ਵਿਰਾਟ ਕਪੂਰ, ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਨੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ
PUNJABI FILM EH DIN ROZ NI AUNE

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